Мауно Койвисто, возглавлявший Финляндию 12 лет, скончался в больнице
Хельсинки, 12 мая. Бывший президент Финляндии Мауно Койвисто скончался в возрасте 93 лет, сообщает пресс-служба президента.
Мауно Койвисто скончался в 21.15 12 мая в больнице в возрасте 93 лет.
Койвисто был президентом Финляндия 12 лет с 1982 по 1994 год. Он был девятым гпрезидентом. До этого он занимал пост премьер-министра, министра финансов и управляющего Банком Финляндии.
На данный момент дата и время похорон не сообщается.
Койвисто родился в Турку в семье плотника корабельной верфи. Во время советско-финской «зимней войны» (1939—1940) работал в пожарной охране, во время войны 1941—1944 годов служил в армии в звании капрала.
Стал первым социал-демократом на посту президента. За время его президентства страна пережила экономический спад, однако Койвисто удалось вывести Финляндию кризиса.