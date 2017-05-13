Мауно Койвисто, возглавлявший Финляндию 12 лет, скончался в больнице

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Хельсинки, 12 мая. Бывший президент Финляндии Мауно Койвисто скончался в возрасте 93 лет, сообщает пресс-служба президента.

Мауно Койвисто скончался в 21.15 12 мая в больнице в возрасте 93 лет.

Койвисто был президентом Финляндия 12 лет с 1982 по 1994 год. Он был девятым гпрезидентом. До этого он занимал пост премьер-министра, министра финансов и управляющего Банком Финляндии.

На данный момент дата и время похорон не сообщается.

Mauno Koivisto, President of the Republic of #Finland 1982-94, passed away today at the age of 93. RIP. https://t.co/fCbPaxMeUb pic.twitter.com/hyqIeDXxFk — Heikki Hakala (@heikki_hakala) May 12, 2017

Койвисто родился в Турку в семье плотника корабельной верфи. Во время советско-финской «зимней войны» (1939—1940) работал в пожарной охране, во время войны 1941—1944 годов служил в армии в звании капрала.

Стал первым социал-демократом на посту президента. За время его президентства страна пережила экономический спад, однако Койвисто удалось вывести Финляндию кризиса.