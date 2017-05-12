Украина заявила о завершении верификации пленных‍ ополченцев из ДНР и ЛНР

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Киев, 12 мая. На Украине завершен процесс верификации военнопленных. Об этом сообщила пресс-секретарь официального представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер.

В процедуре верификации принимали участие представители ОБСЕ, аппарата украинского омбудсмена, а также родственники удерживаемых лиц.

Участникам предстояло определить, где пленные хотят остаться после освобождения – на Украине или в республиках Донбасса. Обмен пленными между сторонами по принципу «всех на всех» входит в число мер по выполнению Минских соглашений. По словам Олифер, в ходе процесса уточнения списка пленных группа проехала более 14 тысяч километров и посетила 37 пенитенциарных учреждений на Украине.

В свою очередь представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева сообщила, что информация Киева о желании пленных - выходцев из республики остаться на Украине не подтвердилась, «шесть человек подтвердили свое согласие на обмен».

Ранее Евродепутат от Италии Элеонора Фаренца заявила, что поднимет в Европарламенте вопрос о независимости ДНР и ЛНР. По ее словам, в 2014 году в Киеве был установлен фашистский режим, режим который убивает собственное население, передает «Ридус».