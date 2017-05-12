Минстрой выступил с предложением завершить «Жилье для российской семьи»

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Москва, 12 мая. Минстрой России предложил перенести цели и задачи программы «Жилье для российской семьи» на другие программы поддержки жилищного строительства.

Предлагается внести эти цели в проект «Ипотека и арендное жилье», и таким образом завершить программу «Жилье для российской семьи». В министерстве заявили, что ее основные показатели уже выполнены, в частности и за счет программы по субсидированию процентных ставок по ипотеке.

Сообщается, что правительство решило объединить все программы, направленные на поддержку строительства жилья, в единую.

Стоит напомнить, что в 2015 году была принята программа по субсидированию ставок по ипотеке в новостройках, что позволило добиться рекорда рекорд – свыше 85 млн.кв.м. жилья ввели в 2015 году. В рамках этой программы приобрели даже больше, чем планировали ввести по программе «Жилье для российской семьи».

Однако ожидаемые показатели программы «Жилье для российской семьи» выполнены не были: за два года построили только 3,3% от запланированного объема, получили жилье только 5,7% участников программы, передает ТАСС.

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