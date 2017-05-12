Вирус-вымогатель, атаковавший  больницы Великобритании, оказался модификацией программы АНБ

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Лондон, 12 мая. Вирус, атаковавший медицинские учреждения Великобритании, был создан с использованием программных инструментов, разработанных специально для агентства национальной безопасности США. Об этом сообщает Financtial Times со ссылкой на профильных специалистов.

Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден успел отреагировать на эту информацию. Он отметил, что деятельность специальных служб США несет угрозу пациентам больниц.

Ранее сообщалось, что атаки «вируса-вымогателя» затронули компьютеры едва ли не по всей планете.