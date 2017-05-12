Неизвестный устроил стрельбу в доме престарелых в США: погибли 3 человека

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Вашингтон, 12 мая. В американском штате Огайо неизвестный открыл огонь в доме престарелых. Жертвами стрелка стали начальник департамента полиции Киркерсвилла Стивен Эрик Дезарио, а также двое сотрудников дома престарелых. У убитого полицейского остались шестеро детей.

Как сообщает Associated Press, по словам шерифа, в пятницу утром на улице вооруженный человек застрелил нового начальника полиции Киркерсвилла, а затем убил двух медсестер в соседнем доме престарелых, где позже был найден мертвым. Постояльцы дома престарелых не пострадали.



Убитый начальник полиции Дезарио возглавлял полицейский департамент в Киркерсвилле всего три недели. У полицейского остались шестеро детей и беременная жена.

Во второй половине дня возле места ЧП появился импровизированный мемориал: местные жители и стражи порядка приносят цветы и свечи.

На данный момент личность стрелка установлена, но не разглашается. Главная улица Киркерсвилла (в населенном пункте проживают всего 500 человек) долгое время была перекрыта.