WikiLeaks обещает 100 тысяч долларов за запись разговора Трампа и Коми

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Москва, 12 мая. Организация WikiLeaks предложила награду в размере 100 тысяч долларов за запись разговора президента США Дональда Трампа с уволенным директором ФБР Джеймсом Коми. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице организации в Twitter.

«WikiLeaks предлагает 100 тысяч долларов за записи разговоров Трампа и Коми», — говорится в сообщении.

Напомним, 10 мая Дональд Трамп освободил от должности директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора Джеффа Сешнса. Президент США заявил, что Коми не может эффективно руководить ФБР. Позднее стало известно, что Коми руководил расследованием о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.