Хакеры атаковали компьютеры МВД России, пытаясь заразить систему вирусом

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Москва, 12 мая. Система МВД РФ подверглась вирусной атаке, было блокировано порядка тысячи зараженных компьютеров.

Персональные компьютеры МВД попытались атаковать хакеры, заразив систему вирусом. Попытки вовремя заметили, что позволило быстро заблокировать порядка тысячи зараженных компьютеров, об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Серверы МВД не подверглись заражению благодаря использованию других операционных систем и отечественных серверов с российским процессором «Эльбрус». Сейчас вирус локализован, проводятся работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты.

Сообщается, что зафиксировано 45 тысяч попыток хакеров атаковать компьютеры по всему миру, но наибольшее количество нападок было на российские системы, передает ТАСС.

Напомним, крупная хакерская атака была зафиксирована в нескольких странах мира.