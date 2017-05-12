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Тереза Мэй прокомментировала кибератаки на медучреждения Британии

Тереза Мэй прокомментировала кибератаки на медучреждения Британии

23:01  12 Мая 2017
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Тереза Мэй прокомментировала кибератаки на медучреждения Британии

Лондон, 12 мая. Кибератака на британские медучреждения является частью международного хакерского нападения. Такое заявление в пятницу сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Эта атака не была направлена именно на NHS (Управление Национальной системы здравоохранения). Это часть международной хакерской атаки, затронувшей учреждения в разных странах», — сообщила журналистам Мэй, добавив, что на данный момент нет информации о том, что информация о пациентах могла попасть в чужие руки.

По словам премьера, власти страны делают все возможное для восстановления нормального режима работы больниц.

В результате кибератаки, доступа к медицинским системам лишились от 25 до 40 больниц в Англии и Шотландии. Медикам пришлось перенести огромное количество операций. 

Тереза Мэй прокомментировала кибератаки на медучреждения Британии

Ранее в пятницу сообщалось, что «Лаборатория Касперского» зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру. Наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

#великобритания #кибератаки #мэй #wannacry
Олеся Волкова
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