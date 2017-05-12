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Весь мир
Сирия: САА отразила атаки террористов ИГИЛ на пути к Дамаску и Алеппо

Сирия: САА отразила атаки террористов ИГИЛ на пути к Дамаску и Алеппо

23:01  12 Мая 2017
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Сирия: САА отразила атаки террористов ИГИЛ на пути к Дамаску и Алеппо

Дамаск, 12 мая. Сирийские правительственные войска отразили наступления террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* по дороге в Дамаск, Алеппо, а также на отдельных участках провинции Хомс. Об этом сообщил источник, близкий к военному командованию САА.

По некоторым данным, в ходе столкновений погибли также корреспонденты из Ливана и Ирана. Эта информация пока не нашла официального подтверждения.

Ранее стало известно об отражении атак террористов под Пальмирой.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
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