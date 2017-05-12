«Лаборатория Касперского» назвала масштабы атак вируса-вымогателя в Европе

В закладки

Скопировать

Москва, 12 мая. «Лаборатория Касперского» в пятницу зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру. В компании отметили, что наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

В пятницу компании всего мира столкнулись с программой-шифровальщиком, получившей название «WannaCry». Как показал анализ, проведенный специалистами «Лаборатории Касперского», атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010.

На данный момент зафиксировано порядка 45 тыс. попыток атак в 74 странах по всему миру. Наибольшее число попыток заражений наблюдается в России, сообщает РИА Новости.