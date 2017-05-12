США используют одних террористов, чтобы уничтожить других — Йылдырым
В закладки
Лондон, 12 мая. Глава правительства Турции Бинали Йылдырым обвинил Соединенные Штаты Америки в поддержке террористов, которые используются американцами для борьбы с другими террористами. Об этом Йылдырым заявил в ходе встречи с главой министерства обороны США Джеймсом Мэттисом в Лондоне.
Поведение США на международной арене Йылдырым назвал недостойным. По убеждению главы турецкого правительства, использование террористов для уничтожения других террористов является недопустимым.
Премьер-министр Турции выразил надежду, что администрация Трампа не будет продолжать политику Барака Обамы в Сирии.
Ранее сообщалось о беседе Дмитрия Медведева и Бинали Йылдырыма.
Комментарии