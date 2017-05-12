Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
США используют одних террористов, чтобы уничтожить других — Йылдырым

США используют одних террористов, чтобы уничтожить других — Йылдырым

22:40  12 Мая 2017
126

США используют одних террористов, чтобы уничтожить других — Йылдырым

Лондон, 12 мая. Глава правительства Турции Бинали Йылдырым обвинил Соединенные Штаты Америки в поддержке террористов, которые используются американцами для борьбы с другими террористами. Об этом Йылдырым заявил в ходе встречи с главой министерства обороны США Джеймсом Мэттисом в Лондоне.

Поведение США на международной арене Йылдырым назвал недостойным. По убеждению главы турецкого правительства, использование террористов для уничтожения других террористов является недопустимым.

Премьер-министр Турции выразил надежду, что администрация Трампа не будет продолжать политику Барака Обамы в Сирии.

Ранее сообщалось о беседе Дмитрия Медведева и Бинали Йылдырыма.

#бинали йылдырым #джеймсмэттис
Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть