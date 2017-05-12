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Лондон, 12 мая. Глава правительства Турции Бинали Йылдырым обвинил Соединенные Штаты Америки в поддержке террористов, которые используются американцами для борьбы с другими террористами. Об этом Йылдырым заявил в ходе встречи с главой министерства обороны США Джеймсом Мэттисом в Лондоне.

Поведение США на международной арене Йылдырым назвал недостойным. По убеждению главы турецкого правительства, использование террористов для уничтожения других террористов является недопустимым.

Премьер-министр Турции выразил надежду, что администрация Трампа не будет продолжать политику Барака Обамы в Сирии.

Ранее сообщалось о беседе Дмитрия Медведева и Бинали Йылдырыма.