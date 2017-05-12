Трамп предостерег экс-главу ФБР от утечки их разговоров в прессу

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Вашингтон, 12 мая. Президент США предостерег уволенного с должности директора ФБР Джеймса Коми от передачи СМИ содержания их разговоров.

«Джеймсу Коми стоит надеяться, что не существует «записей» наших разговоров до того, как он начнет сливать информацию прессе!» — написал Дональд Трамп в своем Twitter.

Коми был уволен с поста директора ФБР 9 мая. В Белом доме заявили, что причиной послужила его неспособность эффективно руководить бюро, передают «Известия».

Напомним, Дональд Трамп сообщил, что намерен сотрудничать с Россией в решении серьезных проблем, но в то же время будет противостоять ее «разрушительному поведению»