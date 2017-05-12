Масштабную хакерскую атаку устроили высокопрофессиональные злоумышленники

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Москва, 12 мая. Хакеры, устроившие масштабную атаку по всему миру, не выбирали намеренно свои цели. Об этом заявил директор компании по информационной безопасности Zecurion Алексей Раевский.

По его словам, киберпреступники ищут любые компании и ведомства с уязвимостями в компьютерной сети, после чего совершают атаку.

«Скорее всего, нашли уязвимости и стали сканировать на предмет того, как воспользоваться ими. Что нашли, то и использовали, так сказать. Вряд ли это были таргетированные атаки на определенные организации», — сказал Раевский в комментарии RT.

В свою очередь эксперт по информационной безопасности ЗАО «Монитор Безопасности» Тарас Татаринов считает, что вирус, с помощью которого организована атака, создан высокопрофессиональными злоумышленниками, отследить которых крайне затруднительно, почти невозможно.

Ранее в СМИ появилась информация о масштабной хакерской атаке на серверы компаний и ведомств в нескольких странах мира. Вредоносная программа блокирует компьютеры и «требует выкуп». Позднее компания «Мегафон» подтвердила факт вирусной атаки на свои компьютерные системы. Вирус «требовал» 300 тысяч долларов США за разблокировку компьютеров.