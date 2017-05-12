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Спорт
Швеция обыграла Италию в матче ЧМ-2017 по хоккею, забросив восемь шайб

Швеция обыграла Италию в матче ЧМ-2017 по хоккею, забросив восемь шайб

22:33  12 Мая 2017
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Швеция обыграла Италию в матче ЧМ-2017 по хоккею, забросив восемь шайб

Кельн, 12 мая. Сборная Швеции по хоккею одержала победу над Италией в пятом матче группового турнира чемпионата мира 2017 года. Встреча закончилась счетом 8:1.

В шведской команде отличились Виктор Раск, Филип Хольм, Йонас Бродин, Элиас Линдхольм, Линус Умарк, Карл Клингберг, Йоэль Эрикссон и Деннис Эверберг.

В сборной Италии одну шайбу забил Джованни Морини. На данный момент шведы занимают второе место в группе A на чемпионате мира. От сборной России их отделяет одно очко, передает RT.

Напомним, Овечкин не поможет сборной России на ЧМ по хоккею.

 

#хоккей #кельн
Катерина Кильгуткина
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