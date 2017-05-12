Минстрой рекомендовал регионам отложить отключение горячей воды

В закладки

Скопировать

Москва, 12 мая. Министерство строительство и ЖКХ рекомендовало отложить отключение горячей воды в регионах, в которых наблюдается аномально низкая для мая температура воздуха. Об этом сообщил ТАСС.

Агентство ссылается на заместителя главы министерства Андрея Чибиса. Чибис отмечает, что погодные условия в нынешнем году потребовали от коммунальных служб гибкости в принятии решений. Минстрой России рекомендовал внести коррективы в планы отключения горячей воды и перенести их на более поздний срок.

Изменения коснулись города Москва, Московской области, Владимирской и Нижегородской областей, — уточнил чиновник.

Ранее сообщалось об аномальных снегопадах в Москве.