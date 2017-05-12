США предупредили Китай о последствиях участия КНДР в пекинском форуме

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Вашингтон, 12 мая. США выразили властям Китая недовольство в связи с участием делегации КНДР в международном экономическом форуме «Один пояс - один путь», который стартует 14 мая в Пекине. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, посольство США в Пекине направило в МИД КНР ноту протеста в связи с приглашением КНДР к участию в форуме высокого уровня.

Источник также отметил, что некоторые западные страны могут воздержаться от участия в сессиях форума, на которых будут выступать представители делегации КНДР, однако к настоящему моменту не принято конкретных решений по этому поводу.