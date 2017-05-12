«Мегафон» прокомментировал информацию о хакерской атаке

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Москва, 12 мая. Директор компании «Мегафон» по связям с общественностью Петр Лидов подтвердил факт вирусной атаки на компьютерные системы предприятия 12 мая.

По его словам, днем вирус был обнаружен в значительном количестве компьютеров. Лидов добавил, что специалисты компании предприняли оперативные меры для устранения опасности. Он также сообщил, что вирус «требовал» 300 тысяч долларов США за его уничтожение.

Лидов подтвердил частичное отключение внутренних сетей компании на протяжении дня, — пишет RT на русском.

Ранее сообщалось, что ФАС дал «Мегафону» разрешение на крупную сделку.