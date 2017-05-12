Захарова ответила ведущей Fox News на заявление о «приходе хозяев»‍

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Москва, 12 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила в ответ на заявление ведущей Fox News Джули Рогински, обратившейся к зрителям на русском и сообщившей им о «приходе хозяев»‍.

«Рогински заявила, что Россия с каждым днем постепенно «захватывает» американское правительство, а увольнение главы ФБР Джеймса Коми стало «последним шагом на этом пути», — написала Захарова в Facebook. — И это Лавров даже в Фергюсон не заезжал!».

Напомним, ведущая программы Clapback начала выпуск с обращения к зрителям на русском, заявив, что таким образом решила показать «потенциальным хозяевам» знание их языка. Затем она перешла на английский и сказала что якобы из-за связей президента США Дональда Трампа с Россией, в которых бездоказательно обвиняют американского лидера, ей стало легче говорить по-русски, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».