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Политика
Захарова ответила ведущей Fox News на заявление о «приходе хозяев»‍

Захарова ответила ведущей Fox News на заявление о «приходе хозяев»‍

22:05  12 Мая 2017
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Захарова ответила ведущей Fox News на заявление о «приходе хозяев»‍

Москва, 12 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила в ответ на заявление ведущей Fox News Джули Рогински, обратившейся к зрителям на русском и сообщившей им о «приходе хозяев»‍.

«Рогински заявила, что Россия с каждым днем постепенно «захватывает» американское правительство, а увольнение главы ФБР Джеймса Коми стало «последним шагом на этом пути», — написала Захарова в Facebook. — И это Лавров даже в Фергюсон не заезжал!».

Напомним, ведущая программы Clapback начала выпуск с обращения к зрителям на русском, заявив, что таким образом решила показать «потенциальным хозяевам» знание их языка. Затем она перешла на английский и сказала что якобы из-за связей президента США Дональда Трампа с Россией, в которых бездоказательно обвиняют американского лидера, ей стало легче говорить по-русски, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

СМИ:" Ведущая Fox News Джули Рогински начала выпуск программы с обращения к зрителям на русском языке:"Добро пожаловать ...

تم نشره بواسطة ‏‎Maria Zakharova‎‏ في 12 مايو، 2017

 

#захарова #fox news #рогински
Катерина Михайлиди
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