СК и МВД опровергли сообщения СМИ о хакерских атаках на свои серверы
Москва, 12 мая. Следственный комитет России и Министерство внутренних дел опровергли информацию об атаках хакеров на внутренние сети ведомств, передает ТАСС.
«Никаких хакерских атак на ресурсы Следственного комитета не было. Все работает в штатном режиме», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По словам источника ТАСС в МВД, единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности ведомства работает в штатном режиме и хакерским атакам не подвергалась.
Ранее в СМИ появилась информация, что в нескольких странах мира была зафиксирована масштабная хакерская атака. Под ударом хакеров оказались Великобритания, США, Китай, Россия, Испания, Вьетнам и Тайвань.