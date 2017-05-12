Дубль Чалова помог ЦСКА вырвать победу у «Арсенала» на ЧР по футболу

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Москва, 12 мая. Московский ЦСКА нанес разгромил «Арсенал» со счетом 3:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России.

Футбольный матч состоялся на стадионе «ВЭБ Арена». Первый мяч на встрече забил полузащитник Бибрас Натхо, реализовав пенальти. На 41-й и 53-й минутах отличился нападающий Федор Чалов.

На данный момент московская команда занимает второе место в турнирной таблице с 56 очками. «Арсенал» с 24 очками идет на 15-м месте, передает ТАСС.

Напомним, Мутко пообещал Медведеву, что российский футбол «всех порвет».