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Сирия, 13 мая. Террористы ИГ** заняли территории вдоль ключевой трассы в провинции Алеппо, но были выбиты в ходе мощной контратаки САА. Несмотря на продолжающуюся эвакуацию боевиков в Идлиб на восточной окраине Дамаска все еще крайне неспокойно. Армия САР зачистила от ИГ район Аль-Талила к востоку от Пальмиры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ликвидировала два туннеля и пятеро боевиков «Файлак Аль-Рахман» на северо-востоке Дамаска; отразила неожиданную атаку ИГИЛ* вблизи шоссе Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия, нейтрализовав больше 20 боевиков; выбила ИГ из района развязки Аль-Талила на востоке от Пальмиры.

«Исламское государство» (ИГИЛ): продолжало столкновения с войсками САА в окрестностях Дейр эз-Зора; убило нескольких иракских военных и уничтожило танк шиитских отрядов «Хашд Аль-Шааби» к западу от Мосула; потеряло семерых боевиков в результате взрыва СВУ, заложенного боевиками ССА**.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): вела жестокие бои с ИГИЛ на южной окраине Дамаска.

Курды: продолжали противостояние с армией Турции и отрядами ССА на севере провинции Алеппо; отбили у ИГ населенный пункт Ар-Рафика к северу от Ракки.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки прошел второй этап эвакуации боевиков антиправительственных группировок и их семей из района Барза на северо-востоке Дамаска, сообщил портал Damascus Now. Ранее он был отложен из-за разногласий внутри сирийской вооруженной оппозиции. Всего накануне было эвакуировано 1 246 человек, в том числе 718 боевиков. Договоренность о выводе отрядов исламистов была достигнута между правительством республики и командованием незаконных группировок при помощи российской стороны.

По информации оппозиционного источника, стороны конфликта накануне также заключили соглашение о прекращении боевых действий и эвакуации боевиков из соседнего района Тишрин, отдельные кварталы которого также занимают радикалы. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), тем не менее, передает, что в этой части столицы все еще отмечаются тяжелые бои между правительственными подразделениями и отрядами вооруженной оппозиции. Причем в результате очередных столкновений, утверждает источник, обеим сторонам был причинен серьезный урон в численном составе. Кроме того, один сирийский офицер был захвачен в плен. Тем не менее эти сведения нуждаются в проверке.

Переговоры относительно урегулирования ситуации в районе Аль-Кабун еще продолжаются, однако отдельные отряды исламистских формирований «Файлак Аль-Рахман» и «Джебхат Фатх аш-Шам» продолжают ожесточенное сопротивление, все еще рассчитывая сохранить позиции в столичном регионе. Сирийские военные в прошедшие сутки провели спецоперацию в юго-восточном секторе района. Бойцами 105-ой бригады армии САР были уничтожены два туннеля «Файлак Аль-Рахман», также были нейтрализованы пятеро членов данной организации. Об этом сообщил новостной центр Al Masdar News. Подземные ходы соединяли позиции боевиков на северо-восточной окраине города и в Восточной Гуте. Антиправительственные группировки обычно используют туннели для неожиданного выхода в тыл правительственных войск, переброски вооружений и провианта и в других военных целях.

На юге столицы накануне тоже было неспокойно. Несмотря на продолжающуюся эвакуацию отрядов «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников по коалиции «Тахрир аш-Шам» в провинцию Идлиб, в этой части Дамаска не прекращались военные действия. Боевики ИГ, небольшой анклав которых на южной окраине столицы существует уже несколько лет, активизировали действия, регулярно нападая на позиции покидающих район Аль-Хаджар Аль-Асвад исламистов. Командование САА ранее уже предупредило базирующихся вблизи лагеря для беженцев Аль-Ярмук террористов, что армия САР в скором времени начнет зачистку района, если все антиправительственные формирования не покинут юг Дамаска.

Провинция Алеппо

Отряды «Исламского государства»* накануне днем провели мощную атаку позиций правительственных сил к востоку от так называемой «дороги жизни» — на участке между городами Ханассер и Итрия. Напомним, по ключевой магистрали проходят важнейшие пути поставок армии САР. Как сообщило агентство Al Masdar News, террористам ИГ в результате неожиданного нападения удалось немного продвинуться на запад. Ранее боевикам не раз удалось перехватить контроль над отдельными участками этой трассы, однако сирийские военные обычно довольно быстро вытесняли отряды ИГИЛ назад на восток. Ситуация в районе стратегической артерии осложняется тем, что к западу от нее также неспокойно, так как там дислоцируются мощные силы сирийской вооруженной оппозиции.

На этом раз правительственным войскам уже к вечеру удалось выбить отряды ИГИЛ с занятых ими днем территорий вдоль ключевой магистрали. По данным информагентства SANA News, в результате столкновений военнослужащими САА было уничтожено более 20 террористов ИГ, а также несколько единиц военной техники боевиков. Источник также добавил, однако, что в рядах сирийской армии также не обошлось без потерь: пять военных, в том числе два офицера, были убиты, еще около 20 — ранены.

Сирийская демократическая армия (SDF)**** в минувшие сутки продолжила обстреливать укрепрайоны Сирийской свободной армией (ССА), одного из крупнейших оппозиционных формирований, в северной части провинции Алеппо. Так, в первой половине дня курды нанесли удары по опорным пунктам ССА на западной окраине города Мари, сообщает сирийский центр SOHR. Чуть позже Турция, которая продолжает оказывать поддержку боевикам-оппозиционерам, открыла ответный артиллерийский огонь по близлежащему подконтрольному SDF городу — Таль Рифат. Позже перестрелки также отмечали и на других фронтах в этом регионе. Точные данные о потерях каждой из сторон в настоящий момент формируются. «Свободная армия» и Анкара надеются выбить курдские отряды с территорий у северной границы республики. Напомним, что турецкая сторона внесла Рабочую партию Курдистана (РПК) в список террористических организаций, полагая, что курды — главная угроза ее безопасности. Ранее Анкара и ССА незаконно вели полномасштабную военную кампанию «Щит Евфрата» на севере провинции, выступая как против SDF, так и против «Исламского государства».

Провинция Хомс

Военный источник Al Masdar News на своей странице в Twitter (@MIG29_) накануне сообщил о том, что части правительственной армии, действующие к востоку от Пальмиры, зачистили от террористов ИГИЛ район вокруг перекрестка Аль-Талила. Утром новостной Twitter-канал (@811Syria) сообщил о продолжающихся столкновениях в этом районе и авиаударах ВКС России по укрепрайонам террористов в поддержку операции САА.

Под контролем «Исламского государства» все еще находится расположенное неподалеку крупное нефтяное месторождение Арак. Сирийское командование рассчитывает и дальше атаковать позиции ИГИЛ в направлении города Ас-Сухна и после перейти к штурму Дейр эз-Зора, основная роль в котором будет отведена, как предполагается, спецотрядам «Тигры».

Провинция Дейр эз-Зор

Столкновения между силами ИГИЛ и армии САР в окрестностях Дейр эз-Зора в прошедшие сутки отмечались на нескольких фронтах. Наиболее тяжелые из них прошли в промышленном районе Аль-Синаа на юге города и вблизи военной базы «Панорама» к западу от административного центра. На южном направлении работу правительственных войск поддерживали ВВС Сирии. Об этом сообщили местные источники, в том числе портал DeirEzzor24. Короткие столкновения прекращались и возобновлялись снова на протяжении почти всех вчерашних суток. Напомним, что бои за Дейр эз-Зор длятся уже почти три года, однако ситуация в этом регионе долгое время оставалась без изменений. В последнее время благодаря прибытию дополнительных отрядов военнослужащим сирийской армии удалось несколько реабилитироваться на этом направлении.

Другой местный источник сообщил, что террористы ИГИЛ накануне утром в очередной раз открыли огонь по мирным кварталам подконтрольной армии САР части Дейр эз-Зора. Так, мощному обстрелу из крупнокалиберных минометов подвергся район Аль-Джура. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Боевики «Исламского государства» оккупировали юго-восточную часть города, в то время как сирийские военные контролируют северо-западную половину.

Провинция Даръа

В минувшие сутки боевиками вооруженной оппозиции при помощи взрывного устройства было уничтожено семь террористов подконтрольной ИГИЛ группировки – «Джейш Халид ибн Аль-Валид», передал новостной центр Damascus Now. Бомба была заложена в военной автомашине союзников «Исламского государства». Взрыв произошел недалеко от прифронтового населенного пункта Джлин, где в последние дни шли постоянные стычки между сторонами конфликта. Ранее отряды «Джейш Халид ибн Аль-Валид» отбили у оппозиционной «свободной армии» ряд ключевых позиций в этом регионе и сформировали небольшой анклав на юго-западе провинции. Тем не менее под контролем оппозиционных сил по-прежнему находится почти 2/3 территорий провинции, в то время как союзники ИГ пока лишь пытаются закрепиться на юге Сирии.

Провинция Идлиб

На территории провинции, которая целиком находится в оккупации оппозиционных сил, в минувшие сутки вновь были зафиксированы стычки между боевиками различных исламистских формирований. Как передал портал Damascus Now, отряды «Ахрар аш-Шам», одной из крупнейших оппозиционных организаций, захватили последние военные объекты группировки «Fastaqim Union» в населенном пункте Бабсква на севере провинции у турецкой границы, при этом ранив и убив несколько десятков былых союзников. Также был захвачен в плен высокопоставленный командир формирования Абу Хасанян.

Ранее отряды «Fastaqim Union» базировались в городе Алеппо. Однако после освободительной операции правительственной армии, эвакуации в Идлиб и последовавшего затем конфликта с боевиками «Харакат Нур Аль-Дин Аль-Зенки», отряды «Ахрар аш-Шам» начали операцию против серьезно ослабшего формирования, рассчитывая занять их стратегически выгодные позиции.

Ирак

В районе на юго-западе от города Талль-Афар в прошедшие сутки началась совместная освободительная операция армии Ирака и проправительственных ополченческих отрядов «Хашд Аль-Шааби». Главной целью на данный момент является стратегически значимый населенный пункт Кайруван. Об этом сообщил правительственный Twitter-канал (@IraqiSecurity).Согласно подконтрольному «Исламскому государству» источнику «Аль-Амак», отряды террористического формирования ликвидировали танк «Абрамс» и военный пикап бойцов «Хашд Аль-Шааби» у деревни Мкебра, а также нанесла правительственным силам Ирака потери ранеными и убитыми. Город Талль-Афар располагается внутри анклава ИГИЛ к западу от Мосула, главной горячей точки страны. Предполагается, что боевики активизировали действия в этом районе с целью отвлечь иракских военных и их союзников от освободительной кампании в Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.