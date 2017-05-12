Власти Москвы пресекли попытку рейдерского захвата «Моспроекта»

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Москва, 12 мая. В департаменте городского имущества города Москвы сообщили о пресечении рейдерского захвата ОАО «Моспроект», которое является одним из ведущих предприятий столицы по комплексному проектированию градостроительных ансамблей и жилых районов.

Как выяснилось, руководители «Моспроекта» приняли новую редакцию устава предприятия, лишив акционеров возможности управлять им.

«В связи с этим департамент городского имущества обратился в судебные и надзорные органы власти и подал жалобу в Центробанк», — говорится в сообщении.

На основании судебных решений был избран новый состав совета директоров с участием представителей Москвы, который решил досрочно прекратить полномочия генерального директора «Моспроекта».