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Общество
Власти Москвы пресекли попытку рейдерского захвата «Моспроекта»

Власти Москвы пресекли попытку рейдерского захвата «Моспроекта»

21:44  12 Мая 2017
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Власти Москвы пресекли попытку рейдерского захвата «Моспроекта»

Москва, 12 мая. В департаменте городского имущества города Москвы сообщили о пресечении рейдерского захвата ОАО «Моспроект», которое является одним из ведущих предприятий столицы по комплексному проектированию градостроительных ансамблей и жилых районов.

Как выяснилось, руководители «Моспроекта» приняли новую редакцию устава предприятия, лишив акционеров возможности управлять им.

«В связи с этим департамент городского имущества обратился в судебные и надзорные органы власти и подал жалобу в Центробанк», — говорится в сообщении.

На основании судебных решений был избран новый состав совета директоров с участием представителей Москвы, который решил досрочно прекратить полномочия генерального директора «Моспроекта».

Алексей Громов
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