Кассационный суд Италии оставил в силе приговор капитану Costa Concordia

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Рим, 12 мая. Кассационный суд Италии оставил в силе приговор капитану морского судна Costa Concordia Франческо Скеттино. Ближайшие 16 лет ему предстоит провести за решеткой. Об этом сообщил ТАСС.

Кассационный суд Италии согласился с доводами судов первой и апелляционной инстанций. Таким образом, точка в затяжном судебном разбирательстве поставлена. Скеттино, доселе находившийся на свободе, отправится в тюрьму уже сегодня.

Халатность капитана Costa Concordia в ночь на 14 января 2012 года стоила жизни 32 пассажирам корабля. Судно столкнулось с рифом недалеко от острова Джильо в Средиземном море.

Приговор суда первой инстанции был вынесен 12 февраля 2015 года.