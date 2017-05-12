Минфин РФ призвал не спешить с включением страховых взносов для фрилансеров в НДФЛ

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Москва, 12 мая. Минфин РФ предложил включить обязательные социальные взносы в НДФЛ, однако обсуждение данного вопроса в настоящий момент считает преждевременным.

Данное предложение сделал замдиректора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики ведомства Рубен Саакян. По его словам, вопросы о ставках и порядке уплаты страховых взносов для самозанятых граждан нужно решать уже после определения их правового статуса.

Ранее Совфед подготовил поправки, предлагающие введение патента для самозанятых, которые не хотят регистрироваться как индивидуальные предприниматели.

«Мы хотим предложить рамочный подход, а регионы сами будут устанавливать ставки патентов, решать, должны ли они быть одинаковыми для всех», — пояснил один из авторов законопроекта, член Совета Федерации Сергей Рябухин.