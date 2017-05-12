Юристы Трампа заявили об отсутствии «российского следа» в его налоговой декларации

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Вашингтон, 12 мая. Адвокаты президента США Дональда Трампа заявили, что за последние десять лет он не получал доходов из России. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на письмо юристов.

Адвокаты утверждают, что в России у Трампа нет инвестиций или доли в акционерном капитале российских компаний. Кроме того, у президента США отсутствуют какие-либо задолженности перед российскими кредиторами.

При этом юристы напомнили, что Трамп получил небольшую прибыль от конкурса «Мисс Вселенная», который проходил в 2013 году в Москве, а также 95 миллионов долларов от продажи недвижимости российскому бизнесмену в 2008 году.