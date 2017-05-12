В закладки

Скопировать

Сирия, 12 мая. Сирийские войска заняли район Аль-Нария в горной местности между городами Пальмира и Хомс. Турция и ССА** продолжают вести бои с отрядами SDF**** на севере провинции Алеппо. Армия САР вернула под свой контроль КПП «Заза» в Восточном Каламуне и продолжила атаковать вдоль шоссе Дамаск – Багдад, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): отбила в ходе столкновений с ИГИЛ** горный район Аль-Нария между Хомсом и Пальмирой; вернула себе контроль над блокпостом «Заза» в восточной части гор Каламун; оказалась под обстрелом из «Градов» на севере Латакии.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): убила и ранила нескольких военнослужащих САА в боях на юге Даръа; ударила по военной базе армии САР к югу от Алеппо из РСЗО «Град»; продолжала перестрелки с САА на севере провинции Хама.

Курды: не прекращают столкновений с армией Турции и отрядами ССА к северу от Алеппо.

Международная коалиция: вновь провела бомбардировку мирных районов к западу от Ракки, один мирный житель погиб.

Провинция Дамаск

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) при поддержке бойцов иранских ополченческих отрядов восстановили контроль над блокпостом «Заза» в районе восточных склонов гор Каламун к северо-востоку от Дамаска, сообщил правительственный источник. Кроме того, в ходе последней серии атак наступающим частям правительственных войск удалось несколько продвинуться вглубь оккупированных боевиками оппозиционных сил территорий вдоль шоссе, соединяющего Багдад и Дамаск, в направлении населенного пункта Аль-Танф. В наступлении в этом регионе участвуют, в частности, элитные войска САА «5-ый легион».

Как сообщил ливанский портал Al Masdar News, боевики исламистской группировки «Файлак Аль-Рахман», силой удерживают мирных жителей Восточной Гуты, которые хотят перебраться в освобожденную САА часть столичного района Аль-Кабун. «Файлак Аль-Рахман» наряду с самой агрессивной оппозиционной организацией «Джебхат ан-Нусрой» продолжает оказывать ожесточенное сопротивление армии САР, несмотря на действие меморандума о зонах деэскалации. В северо-восточном районе Аль-Кабун еще пока отмечаются боевые действия, однако переговоры о выводе отрядов боевиков продолжаются. Напомним, сегодня прошел уже второй этап эвакуации исламистов в Идлиб из соседнего района Барза.

Провинция Латакия

Боевики вооруженной оппозиции вновь нарушили меморандум о создании зон деэскалации. Исламисты открыли огонь из ракетных установок «Град», нацелившись на укрепрайоны сирийской правительственной армии вблизи населенного пункта Кинсабба. Однако, как сообщает портал Damascus Now, все снаряды попали в районы горных массивов, не причинив никому вреда. В остальной части провинции по-прежнему сохраняется стабильная с точки зрения безопасности обстановка.

Провинция Алеппо

Оппозиционный источник в Twitter (@QalaatAlMudiq), связанный с командованием «Джебхат ан-Нусры», сообщил, что отряды оппозиционной коалиции «Тахрир аш-Шам» обстреляли из РСЗО «Град» военную базу правительственной армии САР, расположенную на восточной окраине поселения Аль-Ваддихи к югу от города Алеппо. Никаких данных о причиненном террористами материальном ущербе и возможных жертвах в рядах САА источник не приводит. Административный центр провинции был полностью зачищен от вооруженных оппозиционных группировок к концу прошлого года, однако на западе и на юге от города по-прежнему базируются мощные силы крупнейших исламистских формирований.

Согласно сообщению оппозиционного источника, боевики вооруженной оппозиции вели артиллерийские и ракетные обстрелы позиций курдов в районе населенного пункта Аль-Шейх Исса на севере провинции Алеппо. Кроме того, непосредственное участие в столкновениях принимали турецкие войска.

Курдский военный источник утверждает, что десятки радикалов, поддерживаемых Турцией, были уничтожены. Напомним, турецкая сторона оказывает отрядам Сирийской свободной армии (ССА) военную помощь в борьбе против курдов, для того чтобы не допустить возможного появления независимого Курдистана.

Провинция Хомс

Правительственная армия Сирии продолжает вести наступление в районе горной цепи Аш-Шумария. САА удалось отбить у террористов ИГИЛ еще один горный район – Аль-Нария. Об этом сообщил источник в Twitter (@NatDefFor), связанный с проправительственными отрядами Национальных сил обороны (HDF)******.

Сегодня днем, как уже сообщалось, армия Башара Асада в ходе тяжелых столкновений освободила от отрядов «Исламского государства»* район вокруг перекрестка Аль-Талила на востоке от города Пальмира.



Провинция Даръа

Близкий к сирийской вооруженной оппозиции источник сообщает о вновь вспыхнувшем противостоянии между отрядами исламистов и военнослужащими САА на южной окраине города Даръа. Бои разворачиваются в частично оккупированном боевиками районе Даръа Аль-Балад и недалеко от дороги Аль-Садд. Согласно данным источника, правительственные силы в результате столкновений потеряли нескольких солдат ранеными. Потери незаконных формирований не оглашаются. Таким образом, «Джебхат ан-Нусра» и ССА продолжают вторую фазу масштабной кампании по захвату столицы провинции, занимаемой армией САР, несмотря на меморандум о создании зон безопасности. Террористы уже успели занять ряд южных кварталов города. Подразделения САА продолжают держать оборону, однако боевики постоянно стягивают в Даръа дополнительные резервы и ресурсы.

Провинция Ракка

ВВС антитеррористической коалиции провели очередной боевой вылет в направлении Ракки, где продолжается противостояние между силами Демократической армии Сирии (SDF) и «Исламского государства». Бомбардировщики сбросили бомбы в районе ферм Эль-Кадисия к западу от административного центра провинции недалеко от захваченного курдами города Ат-Табка. Однако, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в результате бомбардировки погиб как минимум один местный житель. При этом никаких сведений об уроне, причиненном террористам ИГ*ИЛ, не поступало. Напомним, западная коалиция, возглавляемая Вашингтоном, поддерживает курдские силы в рамках операции против ИГ* под названием «Гнев Евфрата».

Провинция Хама

Информационный центр Shahba Press сообщает о том, что в южных предместьях Аль-Латамины в северной части провинции, до сих пор идут интенсивные перестрелки между военнослужащими сирийской армии и боевиками исламистской коалиции «Тахрир аш-Шам», сформировавшейся в начале этого года вокруг «Джебхат ан-Нусры». Стороны применяют, в частности, тяжелые артиллерийские орудия и ракетные установки. Широкомасштабное наступление правительственных войск во главе со спецподразделением «Тигры» в этом регионе было приостановлено, так бойцы спецназа были направлены на восток соседней провинции Хомс, где разворачивается кампания против «Исламского государства». Отряды «Ан-Нусры» и ее союзники пытаются перехватить инициативу и восстановить контроль над потерянными опорными пунктами.

* Организация запрещена на территории РФ.