Трамп решил сотрудничать с РФ, но противостоять ее «разрушительному поведению»

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Вашингтон, 12 мая. Президент США Дональд Трамп намерен сотрудничать с Россией в решении серьезных проблем, но в то же время будет противостоять ее «разрушительному поведению» на Украине и в Сирии. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Трамп четко дал понять, что намерен противодействовать России в ряде вопросов, в частности, поддержке лидера Сирии Башара Асада. «Но также президент будет рассчитывать на сотрудничество в решении серьезных проблем, касающихся обеспечения безопасности во всем мире», — заявил Макмастер.

Вашингтон рассматривает общение с Москвой как общение, а не как принятие решений, отметил он.

Ранее Дональд Трамп призвал Россию и Украину к примирению после встречи с главами МИД обеих стран, сообщает Ura.ru.