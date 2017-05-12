Экс-госсекретарь США рассекретила настоящую цель вторжения в Ирак

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Вашингтон, 12 мая. Главной целью вторжения США в Ирак в 2003 году было свержение Саддама Хусейна, а не установление демократии. Об этом заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, а также выполняла обязанности советника президента по нацбезопасности с 2001 по 2005 год.

«Мы пошли в Ирак не для того, чтобы принести демократию. Мы пошли в Ирак, чтобы свергнуть Саддама Хусейна… Это была проблема безопасности», — сказала Райс.

Стоит напомнить, что президент США Джордж Буш-младший в 2003 году отдал приказ ввести американские войска в Ирак, основываясь на разведданных, которые впоследствии оказались ложными.