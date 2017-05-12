Шпионские фото нового седана Cadillac XTS появились в Сети

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Пекин, 12 мая. Американская автомобилестроительная компания Cadillac планирует обеспечить дилеров новым седаном XTS, шпионские фотографии которого появились в Сети накануне.

Снимки обнародовало китайское издание Autohome. Известно, что новинка собрана на базе E2XX. Новый седан выделяется обновленной радиаторной решеткой и головной оптикой, выполненной на манер CT6.

Несколько изменились бамперы и стилистика фар. Объем мотора V6 составляет 3,6 литров, мощность — 304 «лошадки». На смену шестидиапазонному «автомату» пришла 9-ступенчатая АКПП. Cadillac XTS должен поступить в продажу в конце 2017 года. Приобрести его можно будет лишь в Китае.

Накануне сообщалось о тестировании беспилотных автомобилей в Нью-Йорке.