Родные на шесть лет оставили в больнице без ухода пострадавшую в «Хромой лошади»

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Москва, 12 мая. Девушка серьезно пострадавшая в результате пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» осталась без ухода родных — ее мать инвалид и не имеет возможности ухаживать за дочерью, а ее муж уже шесть лет не появляется в больнице, передает URA.RU.

По данным издания, 23-летняя Ирина П. нуждается не в лечении, а в уходе, так как во время пожара она отравилась угарным газом, в результате чего ее мозг уже никогда не восстановиться.

Девушка лежит в неврологическом отделении ПККБ, медики за свои средства покупают Ирине мази для профилактики пролежней, а также одноразовые пеленки.

После публикации этой истории в местных СМИ в краевом Минздраве пообещали разобраться в данной ситуации и оказать помощь.