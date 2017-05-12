Последний на Украине памятник Ленину нашли и снесли в Киеве

В закладки

Скопировать

Киев, 12 мая. Последний памятник Ленину, до недавнего момента остававшийся незамеченным, нашли и снесли в Киеве.

По данным украинской газеты «Сегодня», несколько мужчин демонтировали монумент, находившийся на улице Козацкой в промзоне Голосеевского района украинской столицы.

Государство выделяло средства на снос памятника, установленного в сквере на территории бывшей швейной фабрики, где сейчас расположены офисы. Однако приехавшие на демонтаж рабочие не смогли его найти, но поставили галочку, что памятник снесен.

В конце апреля хозяйка территории написала заявление на демонтаж монумента, однако в ответ услышала, что по документам его уже нет на постаменте, и повторно деньги на его снос выделяться не будут. Тогда женщина решила нанять рабочих за свой счет.