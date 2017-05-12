СМИ паникуют: вирус-вымогатель атаковал компьютеры всего мира и добрался до МВД РФ

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Москва, 12 мая. Крупная хакерская атака была зафиксирована вечером 12 мая в нескольких странах мира. Программа блокирует компьютеры и требует оплаты в биткоинах, эквивалетнтной 300 долларам.

По данным СМИ, в России, Великобритании, США, Китае, Испании, Италии, Вьетнаме и других странах зафиксированы уже 36 тысяч заражений. Исследователи считают, что источники заражений связаны между собой.

Сообщалось, что хакерская атака затронула также внутренние сети СК РФ и МВД РФ, однако в МВД не подтвердили данную информацию, заявив, что сбои в работе связаны с плановыми внутренними работами.

«Атаке подверглись компьютеры по всей России. Вирус блокирует экран компьютера и шифрует файлы на жестком диске», заявил источник «Газеты.Ru».