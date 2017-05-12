WikiLeaks опубликовал новую порцию секретных документов ЦРУ

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Москва, 12 мая. Портал WikiLeaks опубликовал новый пакет секретных документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки. Новая порция компромата рассказывает о двух инструментах кибершпионажа, которыми пользуется ЦРУ.

Первый инструмент носит название «После полуночи» (AfterMidnight), он состоит из небольших программ под названием «Гремлины» (Gremlins), которые собирают информацию о работе конкретных программ на зараженном компьютере, а также могут нарушать их работу.

Вторым инструментом является вредоносная программа «Ассасин» (Assassin), которая может удаленно устанавливается на компьютеры с операционной системой Microsoft Windows. Программа осуществляет работу одновременно с системными процессами, а также может ими управлять.