Памятник великому детскому хирургу Баирову открыли в Питере: он вернулся в свой дом. ФАН-ТВ

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В сквере детской больницы №2 святой Марии Магдалины появился мемориал «Учителю» – памятник Гирею Алиевичу Баирову: доктору медицинских наук, члену Академии медицинских наук СССР, основоположнику школы детской хирургии не только в Петербурге (Ленинграде), но и во всей нашей стране. Съемочная группа ФАН-ТВ побывала на церемонии открытия.

Ныне в должности главного хирурга в этой больнице трудится сын Гирея Баирова – Али Баиров. Обращаясь к гостям, он называл это место домом своего отца:

– Это неожиданно, что я увидел этот момент. Дело в том, что всё логично – эта больница была первой, которую по новой открыл Гирей Алиевич в 1968 году. Поэтому то, что памятник открывают именно здесь, – это нормально. Он вернулся в свой дом.

В церемонии приняли участие представители петербургской епархии, правительства, а также светила современной отечественной медицины, ведущие специалисты в области детской хирургии, кадеты, военный оркестр. Заслуги прославленного врача-педиатра оцениваются столь высоко, что памятник ему открывали под гимн Российской Федерации.

– Было очень приятно работать именно над этим монументом, честно! – рассказал автор мемориала, старший мастер группы скульпторов, трудившихся над изваянием Максим Лапачугин. – Когда к нам обратились с этой просьбой, мы стали просматривать материалы, фильмы об этом человеке. И были просто поражены! Этот человек был настолько строгим в одних кадрах. Но как только появляется какой-то ребенок, бежит к нему – человек расцветает. Нас это так поразило. Потом почитали про его заслуги. Слов просто нет!

– Мы можем много говорить о заслугах Гирея Алиевича, – продолжил мысль скульптора Дмитрий Иванов, исполняющий обязанности ректора Санкт-Петербургского педиатрического университета. – Но что несомненно, это забота о детях, учениках, о том, чтобы продолжалась жизнь. Это, наверное, самое главное, что может с собой пронести человек.

После открытия мемориала и торжественных речей состоялось возложение цветов. А корреспондентам ФАН-ТВ удалось наедине побеседовать со старшим сыном увековеченного врача. Али Баиров рассказал, почему же на памятнике красуется надпись «Учителю».

– Есть такие люди, которые ни с того, ни с сего обучают всех. Почему так получилось? Да очень просто: тогда была самая концовка «оттепели». Тогда (и я помню это время, я тогда начинал здесь, в этой больнице работать) люди надеялись, что будет все по-новому. И мы искали того, кто будет нашим «ведущим», не было никого. А это – человек, который мог вытащить полную литровую бутылку молока и огреть ей алкоголика, который скажет, мол «у тебя жена еврейка» прямо по голове. И этот человек нас устраивал.

– А что вас подвигло пойти по стопам отца?

– А он тоже шел по стопам. У меня дед был врач, в Псковской области, город Опочка. Там до сих пор стоит разрушенный дом доктора Игнатовича, который там практиковал длительное время. Так что он не первый был хирургом. Ну и война. Он 22-го года, то есть в 19 лет уже был на фронте, как врач. Окончив только три курса института! Ну какой это врач? Слава Богу его быстро и серьезно поранили. Хотели отнять правую ногу, потому что хирурги были тогда «великолепные», ноги умели только отрезать. Но он оказался, по счастью, в госпитали где не захотели ему отрезать ногу и делали бесконечные перевязки. Надо учесть, что наркоза тогда не было, с тех пор он никогда не чувствовал боли, вообще. Бывало, я ему говорю: «У тебя комары-собаки на руках, убери!» А он отвечал: «Да плевать на них, чего они могут». Так вот, там в госпитале, он познакомился с моей мамой, Верой Самуиловной, которая работала там хирургом. Но она была значительно более опытным хирургом, потому что окончила пять курсов. И она его обучала.

Их воспоминания о работе в военном госпитале заставляют не то чтобы плакать… А хотеть повеситься. Но удержался тогда, и, видите, дожил до старости, – смеясь рассказал Али Гиреевич. К слову, младший сын Гирея Баирова – Владимир – тоже трудится на здравоохранительном поприще, в настоящее время он заведует научно-исследовательской лабораторией детской хирургии пороков развития в клинике перинатального Центра.

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