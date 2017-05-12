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Политика
Париж и Сеул осудили ракетно-ядерную программу КНДР

Париж и Сеул осудили ракетно-ядерную программу КНДР

20:42  12 Мая 2017
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Париж и Сеул осудили ракетно-ядерную программу КНДР

Париж, 12 мая. Франция и Южная Корея резко осудили ракетно-ядерную деятельность КНДР, призвав усилить международные санкции в отношении Пхеньяна в самой строгой форме.

КНДР идет в сторону усиления ядерного потенциала, который угрожает международной безопасности, говорится в заявлении французского МИД. Дипломатическое ведомство Франции вместе с коллегами из Южной Кореи призвали  к «усилению международного сотрудничества и применения существующих санкций против Северной Кореи в самой строгой форме». Париж будет усиливать работу в Совбезе ООН и Евросоюза наравне со своими партнерами, чтобы обеспечить полную денуклеаризацию Корейского полуострова.​

Ирина Селезнева
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