Париж и Сеул осудили ракетно-ядерную программу КНДР

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Париж, 12 мая. Франция и Южная Корея резко осудили ракетно-ядерную деятельность КНДР, призвав усилить международные санкции в отношении Пхеньяна в самой строгой форме.

КНДР идет в сторону усиления ядерного потенциала, который угрожает международной безопасности, говорится в заявлении французского МИД. Дипломатическое ведомство Франции вместе с коллегами из Южной Кореи призвали к «усилению международного сотрудничества и применения существующих санкций против Северной Кореи в самой строгой форме». Париж будет усиливать работу в Совбезе ООН и Евросоюза наравне со своими партнерами, чтобы обеспечить полную денуклеаризацию Корейского полуострова.​