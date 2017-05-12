Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Мутко пообещал Медведеву, что российский футбол «всех порвет»

Мутко пообещал Медведеву, что российский футбол «всех порвет»

20:24  12 Мая 2017
61

Мутко пообещал Медведеву, что российский футбол «всех порвет»

Москва, 12 мая. Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил учебно-тренировочный центр «Новогорск», где побеседовал представителями сборных России, а также с главой РФС Виталием Мутко.

В ходе встречи премьер-министр поинтересовался у президента РФС, что будет с российским футболом, однако Мутко ограничился кратким комментарием.

«Мы всех порвем!» — ответил Мутко.

Напомним, в следующем году Россия принимает чемпионат мира по футболу, который будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи должны состояться на 12 стадионах 11 российских городов.

#мутко
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть