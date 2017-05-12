Мутко пообещал Медведеву, что российский футбол «всех порвет»

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Москва, 12 мая. Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил учебно-тренировочный центр «Новогорск», где побеседовал представителями сборных России, а также с главой РФС Виталием Мутко.

В ходе встречи премьер-министр поинтересовался у президента РФС, что будет с российским футболом, однако Мутко ограничился кратким комментарием.

«Мы всех порвем!» — ответил Мутко.

Напомним, в следующем году Россия принимает чемпионат мира по футболу, который будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи должны состояться на 12 стадионах 11 российских городов.