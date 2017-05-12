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Украина
«Меня прессовали»: Скрипка объяснил, почему заговорил с пранкерами по-русски

«Меня прессовали»: Скрипка объяснил, почему заговорил с пранкерами по-русски

20:15  12 Мая 2017
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«Меня прессовали»: Скрипка объяснил, почему заговорил с пранкерами по-русски

Киев, 12 мая. Лидер «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, предложивший создать для русскоговорящих гетто, объяснил, что находился в шоковом состоянии, когда заговорил с пранкерами по-русски.

Рок-музыкант Олег Скрипка заявил, что ему «приказали» говорить с главой МВД Украины Арсеном Аваковым на русском языке. По словам лидера «Вопли Видоплясова», ему якобы позвонили из министерства внутренних дел и сказали, что стоит говорить по-русски, «иначе накажут».

Скрипка признался украинским СМИ, что его шоковым состоянием воспользовались пранкеры, его «прессовали, просто напугали».  Напомним, что российский пранкер Лексус позвонил украинскому музыканту, представившись Аваковым.​

«Меня прессовали»: Скрипка объяснил, почему заговорил с пранкерами по-русски

Ирина Селезнева
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