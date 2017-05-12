Скорая 11 часов везла роженицу в Мурманск по сугробам

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Мурманск, 12 мая. Роженица из поселка Териберка 11 часов добиралась на скорой до Мурманска из-за сильной метели. В населенном пункте нет роддома, поэтому будущие мамы вынуждены преодолевать расстояние в 120 километров до областного центра.

Инцидент произошел в ночь на 6 мая. По дороге скорая застряла на шесть часов из-за непогоды. Оставшееся время занял сам путь.

В трех километрах до перекрестка, после которого самостоятельное движение машины по дороге было бы возможно, автомобиль медиков пришлось остановить, поскольку дорога оказалась непригодна для передвижения из-за снега и ветра. Спецтехника добиралась до машины сразу с двух сторон, чтобы расчистить путь. Сделать это удалось только к 09.00. Фельдшер успокаивала роженицу по телефону. Когда женщину, наконец, доставили в роддом, она родила девочку.

«Сама девушка в соцсетях отметила, что фельдшер ее поддерживала. И морально, и профессионально. Девушку успокаивали как могли, довезли благополучно», — цитирует главврача ЦРБ «АиФ».

За минувшую зиму дорога из Териберки 19 раз закрывалась из-за погодных условий в общей сложности более чем на месяц. По факту ненадлежащего содержания трассы прокуратура внесла представление губернатору Мурманской области о срочном принятии мер по усилению контроля за содержанием дороги, устранению нарушений закона и обеспечению безопасности участников дорожного движения.