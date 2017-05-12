Уехавший в Лондон челябинский экс-губернатор Юревич избежал заочного ареста

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Екатеринбург, 12 мая. Суд в Екатеринбурге отказал в заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который обвиняется в получении взяток на 26 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

«По мнению суда, в настоящее время отсутствуют какие-либо основания для избрания в отношении Юревича меры пресечения в виде заключения под стражу, в связи с чем ходатайство следствия подлежит отклонению», — сказал судья.

Он также добавил, что Юревичу вменяются преступления, которые были совершены в 2012 году, при этом срок давности одного из них уже истек, а уголовное дело по нему возбуждено в 2017 году, в этот момент Юревич уже находился за границей на законных основаниях. Стоит отметить, что сам Юревич в настоящее время он находится в Лондоне на лечении.