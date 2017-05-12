Россия и Китай сразятся в гонке квантовых технологий

В закладки

Скопировать

Москва, 12 мая. Россия и Китай вступили в схватку за обладание супероружием современности — квантовыми технологиями, которые являются будущим развития самых современных цифровых технологий.

Ученые из Китайского научно-технологического университета в Шанхае занялись разработкой прототипа квантовой вычислительной машины, которая должна быть завершена к 2018 году и станет конкурентом самым мощным цифровым компьютерам. С помощью такой техники взломать абсолютно любой компьютерный код будет проще простого. Если Китаю удастся реализовать свой проект, Пекину станут доступны в реальном времени все секреты мира.

Проектом «Квантовый центр» занимаются и исследователи Российского квантового центра (РКЦ) и Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». При этом отечественные разработки «квантового щита» продвигаются весьма успешно, считает эксперт РКЦ Михаил Городецкий.

«На сегодня разработчики квантовых компьютеров — как железа, так и софта — идут в каком-то смысле на ощупь, потому что подглядеть и украсть такие технологии в мире не у кого… Сейчас вопрос стоит именно о технологическом выживании — ведь против страны, вооруженной квантовыми технологиями, никакие существующие цифровые системы устоять не смогут», — цитирует Городецкого «Ридус».