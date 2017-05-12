Власти Италии оштрафовали «навязчивый» WhatsApp на 3 млн евро​

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Рим, 12 мая. Антимонопольное ведомство Италии оштрафовало популярный мессенджер WhatsApp на три миллиона евро за навязывание пользователям политики о персональных данных, передает агентство ANSA.

По результатам двух инспекторских проверок итальянское антимонопольное ведомство вынесло решение оштрафовать руководство WhatsApp на внушительную сумму — три миллиона евро. Штрафные санкции обусловлены навязыванием мессенджером политики о персональных данных своим клиентам.

Известно, что WhatsApp предлагал подключение и пользование системой бесплатных сообщений и обмена аудио- и видеоконтентом при разрешении передачи данных, в частности, компанией Facebook. Напомним, что в 2014 году мессенджер был выкуплен компанией Марка Цукерберга за $19,3 млрд.​