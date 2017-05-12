Гройсман объяснил, почему «Евровидение» должно остаться на Украине

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Киев, 12 мая. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что в 2018 году конкурс «Евровидение» должен вновь проходить в Киеве. Об этом глава украинского правительства написал в своем Twitter.

Гройсман похвалил ведущих киевского «Евровидения», отметив, что они стали были лучшими на конкурсе, поэтому в следующем году он должен вновь проходить на Украине.

«Наши ведущие вчера были лучше всех исполнителей. «Евровидение-2018» должно остаться в Украине», — написал Гройсман.

Однако это маловероятно, так как по правилам «Евровидения», одна страна не имеет права принимать конкурс более одного раза подряд.