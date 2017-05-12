Сирия, бегство из Ракки и Дейр эз-Зора: новые беженцы прибывают в Аазаз

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В город Аазаз на сирийско-турецкой границе продолжают прибывать беженцы. Они бегут из провинций Ракка и Дейр эз-Зор, где полным ходом разворачиваются боевые действия. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Революционные силы Сирии» (RFS) опубликовали видео в сети Twitter, на котором жители Аазаза в провинции Алеппо приветствуют беженцев из Ракки и Дейр эз-Зора, несмотря на большое количество своих беженцев, которые давно в городе. Здесь, возле сирийско-турецкой границы, функционирует специальный лагерь для тех, кто покидает родные земли в поисках спокойной жизни.

Люди покидают Ракку, опасаясь ожесточенных столкновений между отрядами Демократической армии Сирии (SDF) и «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). Курды за последние дни приблизились к Ракке на десять километров и главные кровопролитные сражения еще впереди. Штурм столицы ИГ* может начаться уже летом 2017 года. В этих условиях, а также учитывая постоянные ошибки сил международной коалиции, население предпочитает бежать к границе с Турцией. Там едва ли можно ожидать, что американские самолеты разбомбят твой дом, приняв тебя за террориста.

Серьезное противостояние наблюдается и в районе Дейр эз-Зора, где сражаются правительственные войска Башара Асада и силы ИГ. Боевики вот уже несколько лет держат город в окружении, используя население в качестве живого щита. Есть данные, что террористы заставляют людей принимать наркотики и задействуют их потом в роли смертников. Кому-то, тем не менее, удается сбежать из этого ада по пустыне.

* Организация запрещена на территории РФ.