Журналисты узнали, что убъет человечество

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Москва, 12 мая. Журналисты узнали об изобретениях, способных убить человечество до того, как люди успеют колонизировать Марс.

В «Засекреченных списках» телеканал РЕН ТВ расскажет, что наибольшую опасность для жителей Земли представляют инновационная пища из порошков и бактерий, которая решит проблему голода, но при этом запустит эволюцию по непредсказуемому пути. Также журналисты узнали, что место людей могут занять сверхлюди и кибер-компаньоны, которые лишат землян возможности продолжать род.

Угрозу представляет и одежда из бактерий и водорослей, которая запросто сможет съесть своих хозяев, а также беспилотный транспорт, использование которого чревато массовыми жертвами из-за сбоев в работе сети. Истощение запасов ресурсов, особенно нефти, приведет к новым войнам, а развитие технологий станет причиной стремительной деградации землян.