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Политика
Захарова ответила на вопрос, платила ли Москва за встречу Лаврова с Трампом

Захарова ответила на вопрос, платила ли Москва за встречу Лаврова с Трампом

19:37  12 Мая 2017
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Захарова ответила на вопрос, платила ли Москва за встречу Лаврова с Трампом

Москва, 12 мая. Депутат Верховной рады Андрей Артеменко, заявил, что глава МИД Украины Павел Климкин заплатил 400 тысяч долларов за встречу с президентом США Дональдом Трампом.

После этого журналисты спросили у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, платила ли Москва за организацию встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Трампом.

«Я думаю, это прекрасный вопрос для разминки игр КВН», — заявила Захарова Национальной службе новостей.

Ранее Климкин заявил, что не использует никаких лоббистов для организации встреч.

#лавров #захарова #климкин
Катерина Михайлиди
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