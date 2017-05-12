Известный актер Юрий Шерстнев скончался в Москве

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Москва, 12 мая. Известный российский актер Юрий Шерстнев, хорошо знакомый телезрителям по роли вора в законе Метлы из «Антикиллера», скончался на 77 году жизни.

Сегодня в своей квартире в Москве на 77 году жизни скончался известный российский актер Юрий Шерстнев. По словам супруги артиста Людмилы Макеевой, ему стало плохо, она вызвала скорую помощь на дом, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Однако медики не смогли спасти Шерстнева.​ Людмила Макеева очень расстроена скоропостижной смертью мужа.