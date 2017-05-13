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Новороссия
ДНР: сотни домов в Докучаевске остались без газа после обстрела со стороны ВСУ

ДНР: сотни домов в Докучаевске остались без газа после обстрела со стороны ВСУ

9:46  13 Мая 2017
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ДНР: сотни домов в Докучаевске остались без газа после обстрела со стороны ВСУ

Донецк, 13 мая. 300 домов в Докучаевске остались без газоснабжения после утреннего обстрела со стороны ВСУ в Донецкой народной республике, сообщили представители госконцерна «Донбассгаз».

Артобстрел со стороны украинской армии был совершен приблизительно в четыре часа утра.

«Аварийно-диспетчерская служба зафиксировала многочисленные осколочные повреждения распределительных газопроводов по улицам Суворова, Садовая, Котовского», — рассказали источники в организации.

ДНР: сотни домов в Докучаевске остались без газа после обстрела со стороны ВСУ

По данным «Донбассгаза», по улице Крепкого в Докучаевске поврежден газопровод с возгоранием газа.

«Газоснабжение временно прекращено 281 абоненту частного сектора», — подчеркнули представители госконцерна.

ВСУ за минувшие сутки также шесть раз обстреляли территорию Луганской народной республики.

Катерина Тимошенская
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