МИД РФ объяснил, почему Запад тормозит расследование событий в Хан-Шейхуне

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Вена, 12 мая. Западные страны пытаются не допустить объективного расследования инцидента с предполагаемым использованием химического оружия в Хан-Шейхуне, так как не очень верят в виновность Дамаска. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

По его словам, в настоящее время противодействие объективному расследованию осуществляется очень энергично, что свидетельствует о нежелании Запада узнать правду об этом инциденте.

«Западные страны не очень верят в версию о том, что вина лежит на Дамаске. Им очень не хотелось бы, чтобы выяснилось, что на самом деле ответственность лежит на террористах из «Джебхат-ан-Нусры» (запрещена в РФ) и других террористических организаций», — сказал Ульянов.

Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция обвинила Дамаск, что в ходе боевых действий в Хан-Шейхуне было использовано химическое оружие. Власти Сирии опровергли заявления оппозиции, возложив ответственность на террористов.