ЧП остановило движение на станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге

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Санкт-Петербург, 12 мая. Движение поездов на станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге остановлено, сообщили в пресс-службе городской подземки.

В 19.11 по московскому времени на станции метро «Площадь Восстания» было остановлено движение поездов. Как пояснили в пресс-службе подземки, к сбою в движении привело падение на путь.

Ранее на 40-й день после теракта в петербургском метро представители Петербургской епархии отслужили панихиду по погибшим людям.