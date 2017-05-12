Гатилов представит РФ на переговорах по Сирии в Женеве

В закладки

Скопировать

Москва, 12 мая. Россию на очередном раунде переговоров в Женеве по Сирии, которые пройдут 16–19 мая, будет представлять замглавы МИД Геннадий Гатилов, сообщил источник из отечественного дипведомства.

Переговоры по Сирии в Женеве пройдут 16–19 мая, российскую сторону будет представлять замглавы отечественного внешнеполитического ведомства Геннадий Гатилов. «Участие Геннадия Михайловича Гатилова в новом раунде переговоров в Женеве 16–19 мая подтверждается», — прокомментировал вопрос о российской делегации на межсирийских переговорах источник из МИД РФ. В данный момент прорабатывается программа встреч Гатилова с другими участниками переговоров, пишет РИА Новости.​